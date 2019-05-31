Elton John: Ben Avrupalıyım; aptal, sömürgeci, emperyalist bir İngiliz gerizekalısı değilim

Ünlü İngiliz şarkıcı Elton John, Brexit referandumu ve sonrasındaki gelişmeler yüzünden ülkesinden utandığını söyleyerek, ‘Avrupalı’ oluşuna, ülkesinin geçmiş emperyalist deneyimini eleştirerek vurgu yaptı.
The Guardian’ın haberine göre, Elton John, Avrupa turunda İtalya’nın Verona kentinde verdiği son konseri sırasında şöyle konuştu: “Ülkemin yaptığından (Brexit) utanıyorum. Herkesi ikiye böldü. Siyasetçilerin yaptığından bıktım usandım, özellikle İngiliz politikacılarından. Brexit’ten bıktım, usandım. Ben Avrupalıyım; aptay, sömürgeci, emperyalist bir İngiliz gerikazalısı değilim.”
İngiliz kraliyet nişanına sahip ‘Sir’ ünvanlı Elton John, daha önce de Brexit karşıtı açıklamalarda bulunmuştu.