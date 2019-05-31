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Yaramazlara biraz batar!

Elton John: Ben Avrupalıyım; aptal, sömürgeci, emperyalist bir İngiliz gerizekalısı değilim

Ünlü İngiliz şarkıcı Elton John, Brexit referandumu ve sonrasındaki gelişmeler yüzünden ülkesinden utandığını söyleyerek, ‘Avrupalı’ oluşuna, ülkesinin geçmiş emperyalist deneyimini eleştirerek vurgu yaptı.

Fotoğraf: theguardian.com

The Guardian’ın haberine göre, Elton John, Avrupa turunda İtalya’nın Verona kentinde verdiği son konseri sırasında şöyle konuştu: “Ülkemin yaptığından (Brexit) utanıyorum. Herkesi ikiye böldü. Siyasetçilerin yaptığından bıktım usandım, özellikle İngiliz politikacılarından. Brexit’ten bıktım, usandım. Ben Avrupalıyım; aptay, sömürgeci, emperyalist bir İngiliz gerikazalısı değilim.”

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İngiliz kraliyet nişanına sahip ‘Sir’ ünvanlı Elton John, daha önce de Brexit karşıtı açıklamalarda bulunmuştu.

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