Elton John: Ben Avrupalıyım; aptal, sömürgeci, emperyalist bir İngiliz gerizekalısı değilim

Britanya hükümetinin ‘İletişim Genel Karargahı’ (GCHQ) adlı gizli servis teşkilatının sanal sohbetlere sızıp müdahale etme planı, Apple, Microsoft, Google ve WhatsApp gibi teknoloji şirketlerin yanısıra İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Sınır Tanımayan Gazeteciler gibi uluslararası sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu 47 kurumun tepkisini çekti. Ortak imzayla, GCHQ’ya planın geri çekilmesi istenen bir açık mektup gönderildi.