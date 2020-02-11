Elon Musk’tan ‘Facebook’u silme’ çağrısı

Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, Twitter’dan insanlara ‘Facebook’u silmeleri’ çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Kolaj (Reuters)

Musk, bu çağrısını Twitter’da Facebook’un içeriğiyle ilgili düzenleme yapılması gerektiğini savunan Britanyalı oyuncu Sacha Baron Cohen’in mesajına yanıt olarak yaptı.

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Cohen mesajında şu ifadeleri kullanmıştı: “Tek bir kişinin 2.5 milyar insanın suya erişimini kontrol etmesine izin vermiyoruz. Tek bir kişinin 2.5 milyar insanın elektriğe ulaşımını kontrol etmesine izin vermiyoruz. Neden tek bir kişinin 2.5 milyar insanın bilgilerini kontrol etmesine izin veriyoruz? Facebook bir imparator tarafından değil devletler tarafından düzenlenmeli.”

Facebook kişisel verileri paylaştığı için ceza almıştı

2016 yılında Facebook, ABD’li seçmenlerin kişisel verilerini siyaset araştırmaları yapan araştırma şirketi Cambridge Analytica adlı şirketle paylaşarak o yıl düzenlenen seçimlere hile karıştırmakla suçlanmış ve ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından 5 milyar dolar cezaya çarptırılmıştı.

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Şirketin kurucusu Mark Zuckerberg, suçlamalara ilişkin ABD Kongresi’nde ifade vermişti.