Elon Musk olası bir yapay zeka isyanına karşı ‘cyborg’ yaratmanın peşinde

Teknoloji dünyasının dahi çocuğu olarak bilinen Elon Musk yeni kurduğu şirketi aracılığıyla insan ırkını olası bir yapay zeka isyanına karşı durmaya hazırlamayı planlıyor.

‘Tıbbi araştırma’ alanında faaliyet gösterecek Neuralink isimli şirketin ‘sinirsel bağ’ teknolojisi olarak adlandırılan ve insan beyniyle bilgisayar teknolojisini fiziksel olarak bir araya getirmeyi hedefleyen bir yöntem üzerinde odaklanması bekleniyor.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Musk daha önce yaptığı açıklamalarda elektronik araçların insan beyninin özellikle hafıza gibi bazı fonksiyonlarının artırılmasında yararlı olabileceğinin altını çizmişti.

Nihai hedefinin bir tür ‘cyborg’ yaratmak olduğunu dile getiren Tusk, geliştirilecek teknolojinin insanlarla elektronik cihazların daha rahat iletişim kurmasına da yardımcı olacağını dile getirmişti.