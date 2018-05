Elon Musk duyurdu: Türkiye’ye 10 ‘Tesla şarj istasyonu’ kurulacak

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Türkiye’nin de dahil olduğu ‘Tesla şarj istasyonları’ haritasını açıkladı.

Musk, Tesla’yı bu yıl içinde Türkiye’de piyasaya sürmeyi planladıklarını açıklamıştı.

Musk’ın Twitter’dan yayınladığı dünya genelindeki şarj istasyonları haritasına göre, Türkiye’de 10 yeni şarj istasyonu kurulacak.

İstasyonların kurulacağı iller şu şekilde: İstanbul, Edirne, Sakarya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın, Antalya, Ankara, Konya.

Global map of Tesla Superchargers, including those coming soon https://t.co/Ld5FQgCSs1

— Elon Musk (@elonmusk) 26 Mayıs 2018