Diken

Yaramazlara biraz batar!

Elon Musk duyurdu: Türkiye’ye 10 ‘Tesla şarj istasyonu’ kurulacak

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Türkiye’nin de dahil olduğu ‘Tesla şarj istasyonları’ haritasını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Musk, Tesla’yı bu yıl içinde Türkiye’de piyasaya sürmeyi planladıklarını açıklamıştı.

Reklam

Musk’ın Twitter’dan yayınladığı dünya genelindeki şarj istasyonları haritasına göre, Türkiye’de 10 yeni şarj istasyonu kurulacak.

İstasyonların kurulacağı iller şu şekilde: İstanbul, Edirne, Sakarya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın, Antalya, Ankara, Konya.

Reklam

Elon Musk açıkladı: Tesla 2018 bitmeden Türkiye’de

Teknoloji dehası Elon Musk’tan yeni havalimanına enerji depolama tesisi projesi

Türksat uydularını Elon Musk ‘Falcon 9’ roketiyle fırlatacak

Musk ve Erdoğan’ın gündemi: Türksat uyduları, büyükşehirlerdeki trafik sorunları

Yerli otomobil derken: Teknoloji dehası Elon Musk, Erdoğan’la görüştü

SON HABERLER

Gösteri toplumu ve #İncepopülizm (2)

Günde 4-5 miting canlı yayını ve propaganda bombardımanına maruz kaldığımız şu günlerde Muharrem İnce’nin performansı muhalefete 2’nci turda zaferi getirir mi hala belirsiz.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...