Elon Musk açıkladı: Tesla 2018 bitmeden Türkiye’de

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, ‘AKP’nin 2002’den beri ilk kez savunma stratejisinde’ kaldığını savunarak, “Oyunun kontrolü AK Parti’de değil, muhalefette gibi gözküyor. Bu durum AK Parti içinse dezavantaj çünkü savunma stratejisini bilmiyor” dedi.