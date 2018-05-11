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Yaramazlara biraz batar!

Elon Musk açıkladı: Tesla 2018 bitmeden Türkiye’de

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ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve Falcon roketleriyle uzay taşımacılığı yapan Space X’in patronu Elon Musk, Tesla’yı bu yıl içinde Türkiye’de piyasaya sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Tesla’nın kurucusu Musk, Twitter hesabındaki paylaşımında, “Tesla’yı Türkiye’de bu yıl içinde piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Ülkenizi seviyorum ve piyasaya sunulurken ben de orada olacağım” dedi.

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