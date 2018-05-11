Elon Musk açıkladı: Tesla 2018 bitmeden Türkiye’de

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve Falcon roketleriyle uzay taşımacılığı yapan Space X’in patronu Elon Musk, Tesla’yı bu yıl içinde Türkiye’de piyasaya sürmeyi planladıklarını açıkladı.
Tesla’nın kurucusu Musk, Twitter hesabındaki paylaşımında, “Tesla’yı Türkiye’de bu yıl içinde piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Ülkenizi seviyorum ve piyasaya sunulurken ben de orada olacağım” dedi.
Tesla 300 bini aşkın satışıyla dünyanın en popüler elektrikli otomobili.
Teknoloji dehası Elon Musk’tan yeni havalimanına enerji depolama tesisi projesi
Türksat uydularını Elon Musk ‘Falcon 9’ roketiyle fırlatacak
Musk ve Erdoğan’ın gündemi: Türksat uyduları, büyükşehirlerdeki trafik sorunları
Yerli otomobil derken: Teknoloji dehası Elon Musk, Erdoğan’la görüştü