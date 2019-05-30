Elma büyüklüğünde doğdu, hayata tutundu: Dünyanın en küçük bebeği taburcu oldu

ABD’de, geçen yıl aralık ayının sonunda 245 gram ağırlığında dünyaya gelen ‘Saybie’ adlı bebek doktorların, “Birkaç saat yaşar” demesine rağmen hayata tutundu. Hamileliğin 23’üncü haftasında doğan bebek hastaneden taburcu oldu.

Fotoğraf: 10News – ABC San Diego KGTV

BBC’deki habere göre San Diego kentindeki Sharp Mary Birch Hastanesi’nden taburcu edilen Saybie’nin dünyanın hayata tutunmayı başaran en küçük prematüre bebeği olduğu açıklandı. “Bizi şaşırttı” diyen doktorları ve hemşirelerinin yaşatmak için yoğun çaba sarfettiği kız bebeğin şimdiki ağırlığı 2.5 kilogram.

Reklam

Beş ay süreyle yaşam mücadelesi veren Saybie’yle ilgilenen hemşirelerden biri ‘elma büyüklüğünde’ dünyaya gelen bebeğin yaşamasının mucize olduğunu söyledi.

Gebeliğin ikinci yarısında gelişebilen hipertansiyon ile kendini gösteren preeklampsi tanısı konulduğu için sezaryenle kızını erken dünyaya getirmek zorunda kalan anne ise doğum yaptığı günü, “Hayatımda en çok korktuğum gündü” diyerek anlattı.

Fotoğraf: Sharp Mary Birch Hastanesi

Adının açıklanmasını istemeyen anne, kızının taburcu olabildiğine hala inanamadığını belirterek, “O kadar küçüktü ki hastane personelinin avuç içine sığıyordu. Dokunmaya korkuyorduk; şimdi ise evimize gidiyoruz nasıl mutlu oldumu anlatamam” dedi.

Reklam

Saybie’den önce hayatta kalmayı başaran en küçük prematüre bebek rekoru Almanya’da 252 gram ağırlığında dünyaya gelen bir bebeğe aitti.