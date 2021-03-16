Elliot Page ‘tarih yazdı’: Time’ın kapağında ilk trans erkek

‘Juno’ ve ‘The Umbrella Academy’nin yıldızı Elliot Page, TIME dergisinin kapağına çıkan ilk trans erkek olarak tarihe geçti.

Page, geçen aralık ayında, artık transseksüel bir birey olduğunu ve eski adı adı ‘Ellen’i artık ‘Elliot’ olarak değiştirdiğini açıklamıştı.

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Aralık 2020

33 yaşındaki oyuncu, 2007 filmi ‘Juno’da hamile bir genci canlandırdığı rolüyle Akademi Ödülü’ne aday gösterilmişti.

5 Şubat 2014

2010 bilim kurgu-gerilim filmi ‘Inception’ da dahil birçok filmde rol alan oyuncu şu anda Netflix süper kahraman dizisi ‘The Umbrella Academy’de oynuyor.

Page’in Instagram sayfasındaki açıklamada şu ifadeler yer almıştı: “Sonunda, gerçek halimle olmanın ne kadar olağanüstü hissettirdiğini ifade edemem. Trans olduğum gerçeğini seviyorum. Queer olduğum gerçeğini seviyorum.“

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Page, ‘he/they’ zamirlerini kullanacağını belirttiği paylaşımında, bazı endişelerine de yer vermişti: “Gerçek şu ki, şu anda son derece mutlu hissetmeme ve ne kadar ayrıcalık taşıdığımı bilmeme rağmen, aynı zamanda korkuyorum. Zarar vericilikten, nefretten, ‘şakalardan’ ve şiddetten korkuyorum. Her gün taciz, istismar ve şiddet tehdidiyle uğraşan tüm translara: Seni görüyorum, seni seviyorum ve bu dünyayı daha iyi hale getirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.”