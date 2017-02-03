Ellerinde silahla ‘Hayır’ diyenleri bekleyenler serbest: Vatanımızı sevdiğimiz için yaptık

Düzce’de, ellerinde tabancayla çektikleri fotoğrafı, “Başkanlık sistemine hayır diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız” notuyla Facebook’ta paylaşan S.A. ve G.E., ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

Düzce’nin Mamure köyünde oturan 19 yaşındaki S.A., arkadaşı lise öğrencisi G.E’yle elde tabancayla çektiği fotoğrafı, ‘başkanlık sistemi’ referandumuna ‘Hayır’ diyecekleri tehdit ederek paylaşmıştı.

S.A.’nın paylaşımında, akademisyenleri tehdit eden, referandumda ‘Evet’ diyeceğini açıklayan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in “Bir umuttur yaşamak” sözü de görülüyordu.

Tepki üzerine S.A., fotoğrafı kaldırdı, ancak basına yansıyan paylaşım hakkında Düzce başsavcılığı soruşturma başlattı.

Mamure köyünde oturduğu tespit edilen S.A. ve G.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada fotoğrafta ellerinde bulunan kurusıkı tabancalara el konuldu.

Vatan sevgisiymiş

S.A. ve G.E., emniyetteki ilk ifadelerinde söz konusu fotoğrafı daha önce başka bir yerde çektirdiklerini ve photoshop programında Anıtpark Meydanı fotoğrafıyla birleştirdiklerini ileri sürerken, “Vatanımızı ve milletimizi sevdiğimiz için böyle bir şey yaptık” dediler.

Geceyi emniyette geçiren şüpheliler, sabah ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. İki şüpheli nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.