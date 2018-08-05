Elleri kelepçeli istismar şüphelisi, adliyede intihar etti

Eskişehir’de bir cinsel istismar şüphelisinin, elleri kelepçeliyken jandarmaların arasından kendini aşağıya atarak intihar ettiği bildirildi.
DHA’nın haberine göre merkez Aşağı Çağlan mahallesinde gözaltına alınan 41 yaşındaki Mustafa K., bugün Kurtuluş mahallesindeki adliyeye götürüldü.
Elleri kelepçelenen şüpheli, jandarmaların arasında, nöbetçi savcılığın önündeki koridorda bekliyordu. Şüphelinin jandarmaların arasından koşarak üçüncü kattan kendisini aşağıya attığı bildirildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden şüphelinin cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.