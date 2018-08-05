Diken

Yaramazlara biraz batar!

Elleri kelepçeli istismar şüphelisi, adliyede intihar etti

 

Eskişehir’de bir cinsel istismar şüphelisinin, elleri kelepçeliyken jandarmaların arasından kendini aşağıya atarak intihar ettiği bildirildi.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre merkez Aşağı Çağlan mahallesinde gözaltına alınan 41 yaşındaki Mustafa K., bugün Kurtuluş mahallesindeki adliyeye götürüldü.

Reklam

Elleri kelepçelenen şüpheli, jandarmaların arasında, nöbetçi savcılığın önündeki koridorda bekliyordu. Şüphelinin jandarmaların arasından koşarak üçüncü kattan kendisini aşağıya attığı bildirildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden şüphelinin cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...