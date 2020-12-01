Ellen Page trans birey olduğunu açıkladı

‘Juno’ ve ‘The Umbrella Academy’nin Oscar adaylığı bulunan yıldızı Ellen Page artık transseksüel bir birey olduğunu ve adını ‘Elliot’ olarak değiştirdiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

33 yaşındaki oyuncu, 2007 filmi ‘Juno’da hamile bir genci canlandırdığı rolüyle Akademi Ödülü’ne aday gösterilmişti. 2010 bilim kurgu-gerilim filmi ‘Inception’ da dahil birçok filmde rol alan oyuncu şu anda Netflix süper kahraman dizisi ‘The Umbrella Academy’de oynuyor.

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Page’in Instagram sayfasındaki açıklamada şu ifadeler yer alıyor: “Sonunda, gerçek halimle olmanın ne kadar olağanüstü hissettirdiğini ifade edemem. Trans olduğum gerçeğini seviyorum. Queer olduğum gerçeğini seviyorum.”

Page, ‘he/they’ zamirlerini kullanacağını belirttiği paylaşımında, bazı endişelerine de yer verdi: “Gerçek şu ki, şu anda son derece mutlu hissetmeme ve ne kadar ayrıcalık taşıdığımı bilmeme rağmen, aynı zamanda korkuyorum. Zarar vericilikten, nefretten, ‘şakalardan’ ve şiddetten korkuyorum. Her gün taciz, istismar ve şiddet tehdidiyle uğraşan tüm translara: Seni görüyorum, seni seviyorum ve bu dünyayı daha iyi hale getirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.”

Ünlü oyuncu sosyal medyada birçok destek mesajı aldı.

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Netflix paylaştığı bir tweet’te ‘‘Süper kahramanımızla çok gurur duyuyoruz! ELLIOT SENİ SEVİYORUZ 3. sezonda geri dönüşünü görmek için sabırsızlanıyoruz!” dedi.