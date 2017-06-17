Elle attığı golü iptal ettiren Şükrü Gülesin’in hikayesi anlatılan Burak Yılmaz: O da çok safmış canım

Fanatik yazarı Nilay Yılmaz, kendini yere atarak penaltı aldığı gerekçesiyle Beşiktaş taraftarlarının ’emek hırsızlığıyla’ suçladığı ve siyah-beyazlı kulübe dönüşüne karşı çıktığı 32 yaşındaki futbolcu Burak Yılmaz’la ilgili bir anısını köşesine taşıdı.

‘Hiçbir futbolcu hakeme gerçeği söyleyemez’

‘Şeref’inle oyna Hakkı’nla kazan!’ başlıklı yazısında, Yılmaz’ın Beşiktaş’a transfer olduğu 2006/07 sezonunda Konyaspor’a topu eliyle düzeltip attığı golü hatırlatan Fanatik yazarı, “Ocak 2007’de Beşiktaş dergisi ve televizyonu için röportaj yapmıştık onunla. O golü de sormuştum. Çok eleştirildiğini ve üzerine gelindiğini, o an hiçbir futbolcunun gidip hakeme gerçeği söyleyemeyeceğini dile getirip, ‘Bir daha böyle durumda kalırsam hakeme söylerim, ama ben takımımın kazanması için her şeyi yaparım’ demişti” ifadelerini kullandı.

‘Çok safmış’

Oyuncunun bu yaklaşımı üzerine elle attığı golü iptal ettiren Beşiktaş’ın efsanelerinden Şükrü Gülesin’in hikayesini anlattığını aktaran Yılmaz şöyle devam etti: “Gülmüş ve ‘Şükrü Bey de çok safmış canım’ diye karşılık vermişti. Ben bu yanıt karşısında afallayıp kalmıştım. Herhalde 5- 10 saniye kaldım öyle. Sonra kendimi toparlayıp ‘Ama Beşiktaş tarihinde onların adı yazıyor, senin adın yazmayacak’ demiş ve ‘Göreceğiz’ yanıtını almıştım. Sonra… ‘4 büyükler’de forma giyen nadir bir futbolcu’ oldu Burak… Kendini yere atmaları da onun kadar ünlü oldu elbet. Hatta bir keresinde, ‘Burak kendini yere atıyor mu? Evet atıyor. Ancak bundan sonra dikkatli olacağıma dair söz veriyorum’ demiş, ancak daha ertesi günü bir hazırlık maçında kendisini yere atıp takımına penaltı kazandırmıştı… İşte o zaman ümidimi kesmiştim, bu ‘büyük’ futbolcudan.”

‘Gülesin hakeme gidiyor ve golü iptal ettiriyor’

Şükrü Gülesin’in iptal ettirdiği golün hikayesi, Hakan Dilek’in ‘O Gol Kaçmazdı’ kitabında şöyle anlatılıyor: “1930 Mart’ı, Karagümrük sahası. Beşiktaş-Vefa, İstanbul Şildi’nin yarı final maçını oynuyor. Maç 1-1 sürerken, Şükrü Gülesin bir gol atıyor ve karışıyor ortalık. Hakemler aralarında istişare edip golü veriyorlar. Beşiktaşlılar sevinirken, Şükrü Gülesin hakeme gidiyor ve golü eliyle attığını söyleyip iptal ettiriyor. Ve Beşiktaş, Fenerbahçe’yle oynayacağı final hakkını, Şükrü’nün golünün iptal edilmesiyle kaçırıyor.”