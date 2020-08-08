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Yaramazlara biraz batar!

Eline ne geçirdiyse balkonundan aşağı attı

Bursa’da evindeki eşyaları balkondan atan kadın gözaltına alındı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Osmangazi ilçesinde Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan E.Ç. bugün sabah saatlerinde kendini eve kilitledi.

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Evdeki eşyaya zarar veren E.Ç, masa, koltuk, sandalye ve televizyonu balkondan atmaya başladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

E.Ç.’yi ikna edemeyen polis, itfaiye ekiplerinin desteğiyle kapıyı balyozla kırarak eve girdi. Polis ekipleri, E.Ç’yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

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