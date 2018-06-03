‘Elimde anketler var’ diyen İnce: Erdoğan’ın uykularını kaçırır

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, elindeki seçim anketlerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uykularını kaçıracağını söyledi.

İstanbul Kağıthane’de Nurtepe Mahallesi’nde miting düzenleyen İnce, kürsüde konuşmasını yapmaya başlamadan önce yakın koruması dahil kimseyi istemedi. Herkes indikten sonra konuşmasına başlayan İnce’yi çatılardan izleyenler de oldu.

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Metin Temel için: Erdoğan gibi hapse attırma niyetim yok

İnce konuşmasında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın muhalefete yönelik eleştirdilerini alkışlayan 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel için şunları söyledi: “İftar yemeğinde beni eleştiriyor. Beni eleştirirken general de alkışlıyor. TSK’nın disiplin kanunun 20’nci maddesi belli. Siyasi parti faaliyetlerine katılmaz, diyor. Yaparsa, ihraç sebebidir. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu Bandırma’ya gittiğinde onu karşılayan subaylara ceza verdiler. Çanakkale’de Engin Alan ayağa kalkmadı diye Engin Alan’ı hapse attırdı. Benim hapse attırmak gibi bir niyetim yok. Ama o generalin apoletlerini sökeceğim. Sen milletin generalisin, Erdoğan’ın generali değilsin. Eğer Erdoğan’ı çok seviyorsan, Erdoğan 24 Haziran’da emekli olacak. Ben de apoletlerini sökeceğim için yanına gidersin, onun emir eri olursun.”

‘Anketler elimde’

Elinde anketler olduğunu belirten İnce “Şu kadarını söyleyeyim. Erdoğan’ın uykularını kaçırır” diye konuştu.

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‘İmam hatipliler, evlatlarım’

İnce, imam hatiplilere de şöyle seslendi: “İmam Hatipliler benim çocuklarım, evlatlarım, öğrencilerim. Ama sana sadece onların oyu lazım. Bir cumhurbaşkanı öğrencileri arasında ayrım yapar mı? İmam hatipli evlatlarım; kendinizi kullandırtmayın Erdoğan’a”

23 Haziran’daki büyük İstanbul mitingi öncesi İstanbul’un ilçelerinde bir dizi miting organize eden İnce, Nurtepe’den Eyüpsultan’daki mitinge hareket etti.