Elif, hastanedeki odasında annesi, ablaları ve babasıyla buluştu

İzmir’deki depremde enkazdan 65 saat sonra çıkarılan üç yaşındaki Elif Perinçek, hastane odasında annesi, iki ablası ve babasıyla buluştu.

Fotoğraflar: AA

Annesi Seher Dereli Perinçek, cumartesi günü üç çocuğuyla Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından çıkarılmıştı. 10 yaşındaki iki kızları Ezel ve Elzem Perinçek’le hastaneye kaldırılan Perinçek’in yedi yaşındaki oğlu hayatını kaybetmişti. Üç yaşındaki Elif ise dün sabah enkazdan çıkarılmıştı.

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AA’nın haberine göre Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülen ve çocuk yoğun bakım sevisinde tedaviye alınan Elif Perinçek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine aynı hastanenin çocuk cerrahi bölümüne sevk edildi.

Elif Perinçek, hastane odasında, annesi Seher Perinçek, ablaları Elzem ve Ezel Perinçek ve ailesine kavuşan baba Oğuz Perinçek ile buluştu.

Buluşma anında duygusal anlar yaşandı. Sedyeyle kızlarının bulunduğu odaya götürülen anne Seher Perinçek, kızlarıyla tek tek konuşarak nasıl olduklarını sordu.

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Kızlarının tek tek elini tutan anne Perinçek, Elif’e, “Prensesim, anne senin yanında. Ben seni çok seviyorum. Sen benim bebeğimsin. Sen benim bitanemsin” dedi.

Kızlarının kendisine can yoldaşı olduğunu belirten Perinçek, “Siz bana çok destek oldunuz. Siz benim her şeyimsiniz. Benim aslan kızlarım” ifadelerini kullandı.