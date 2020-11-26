Elif Çongur: Maradona başka bir şeydir; tekrarlanamaz ve taklit edilemezdir

O halde yine “Kim ne derse desin” diye gardımı alayım ve izninizle arkasından son cümlelerimi kurayım: Maradona başka bir şeydir. Tekrarlanamaz ve taklit edilemezdir. Maradona biriciktir.

Ayağına top geldiği ilk günden bugün onunla vedalaştığımız şu dakikalara kadar yapılan tüm kıyaslar havada asılı kalmaya mahkûmdur. Çünkü Maradona’yla herhangi bir eşitlik, herhangi bir denklik filan kurulamaz. Münir Özkul’la kurulamayacağı gibi. Lefter’le, Metin Oktay’la kurulamayacağı gibi. Nâzım Hikmet’le kurulamayacağı gibi.

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Elif Çongur’un yazısı