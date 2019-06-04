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Yaramazlara biraz batar!

Elif Çakır: YSK’nın seçim kurulu kararı

YSK, 6 Mayıs’ta ilçe seçim kurullarını gerekçe göstererek İstanbul seçimlerini iptal etti.

İlçe Seçim Kurullarının müdürleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü üyesi zanlısı ve organize suçlar savcıları tarafından günlerce “şüpheli” sıfatıyla ifadeleri alındı.

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Medya, ifadeleri alınan ilçe seçim müdürlerinin haberlerinin çarşaf çarşaf haberlerini yaptı ve adeta terör suçlusu muamelesi yaptı. Şimdi YSK diyor ki, aynı seçim müdürleri ve ilçe seçim kurulları üyeleri ile seçimlere gidilecek. Peki, bu nasıl olacak?

Elif Çakır’ın yazısı

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