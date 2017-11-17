Elif Çakır: Yeni sistemin önemli özelliklerinden birisi ‘3 yanlış 1 doğruyu götürecek’

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TEOG sistemi öğrencilerin ve velilerinin üzerindeki sınav baskısını ve kaygısını azaltacak bir modeldi vesaire.

Hatta dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Hocamız TEOG sisteminin en şahane özelliğini ise şöyle müjdelemişti:

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“Artık bu sistemde 3 yanlış 1 doğruyu götürmeyecek. Çocuklarımız ve velilerimiz artık yanlışlar doğruyu götürüyor kaygısı yaşamayacaklar.”

4 yıl sonra bugün…

Şimdi 4 yıl önce ‘öğrenci ve velilerin üzerindeki sınav baskısı ve kaygısını azaltacak olan TEOG modelini’ bulan Milli Eğitim kadroları 4 yıl sonra bir kez daha ‘öğrenci ve velilerin üzerindeki sınav baskısı ve kaygısını azaltacak muhteşem modelleriyle’ kamuoyunun karşısına çıktılar!

Ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yeni sistemlerinin önemli özelliklerinden birisini ise şöyle açıklıyor:

“Sınavlarda 3 yanlış 1 doğruyu götürecek.”

Elif Çakır’ın yazısı