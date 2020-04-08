Elif Çakır: Uyarılar dikkate alınmadığında infaz yasasının ‘Rahşan Affı’ndan farkı olmayacağı ortada

Uyarılar dikkate alınmadığında infaz yasasının ‘Rahşan Affı’ndan farkı olmayacağı ortada.

AK Parti hem kendi ilkeleriyle ve prensipleriyle çelişecek, tabelasındaki adalet ismiyle ters düşecek hem de tarihe kötü geçecek bir kanunun Meclis’ten çıkmasına öncülük etmemelidir.

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İş işten geçmeden, AK Partili ve MHP’li milletvekilleri haklı uyarılara kulak vermeliler. Milletvekilleri bu kez, infaz teklifinin yasalaşmasında günü birlik siyasetçi gibi değil devlet adamlığı bilinciyle hareket etmeliler. Çünkü bu paketin yasalaşmasının toplumsal maliyetleri olacak.

Elif Çakır’ın yazısı