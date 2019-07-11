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Yaramazlara biraz batar!

Elif Çakır: Umarım ‘Sorosçulukla’ itham edilen KADEM hadisesi iyi bir tecrübe olur

KADEM, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın kurduğu ve yönetiminde olduğu dernek ‘Sorosçu’ olmakla itham edildi. Edilebildi!

Son beş yıldır, iktidardan biraz farklı düşünen, AK Parti iktidarının icraatlarını eleştiren, beğenmeyen, ‘adalet’, ‘hukuk’, ‘demokrasi’ hatırlatmalarında bulunan, hatta üç yıl önce AK Parti ile yaptığı ittifak sayesinde meşru halkaya giren ve dokunulmazlık kazanan MHP’ye bile ‘müsaadeniz olursa kaşınızın üstünde gözünüz var demek istiyorum’ sesi çıkaran herkes ‘Sorosçu’, ‘vatan haini’, ‘dış güçlerin işbirlikçisi’ ve ‘kripto FETÖ’cü’  olarak yaftalandı. AK Parti’den başka partiye oy verenler ‘PKK’lı’, ‘FETÖ’cü’ ilan edildi.

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Umarım ‘Sorosçulukla’ itham edilen KADEM hadisesi iyi bir tecrübe olur ve bu tatsız hadise gerekli dersin alınmasına vesile olur.

Elif Çakır’ın yazısı

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