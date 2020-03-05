Elif Çakır: Türkiye’nin 2011’de açtığı ‘kapı’ ile bugün açtığı ‘kapı’ aynı değil

AK Parti, Suriyeli sığınmacılarla ilgili olarak, Avrupa ülkelerine, dünyaya, hatta ülkemizdeki mülteci karşıtlarına, 2011 Nisan ayından bu yana “kapılarımızı açtık, kapatmayacağız” meydanı okuyor.

Ancak Türkiye’nin 2011’de açtığı ‘kapı’ ile gelinen süreçte açtığı ‘kapı’ aynı değil. Değişmeyen tek şey kapıların ‘açık’ olması.

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Biliyorsunuz AK Parti Suriye’de daha insanlık dışı dram başlar başlamaz, coğrafi yakınlık, inanç ve kültür yakınlığı gibi nedenlerle ‘Açık Kapı Politikası’ uygulayacağını ilan etti.

Nitekim iç savaşın birinci ayında, 29 Nisan 2011 tarihinde 252 Suriyeli sığınmacı Türkiye’ye giriş yaptı.

Hakkını teslim etmek gerekir ki Türkiye’nin Suriye’de yaşanan insanlık dışı drama yönelik ortaya koyduğu en anlamlı yaklaşımdı ‘açık kapı’ politikası. Bu insani ve vicdanı tavır dünyanın karşısında Türkiye’yi daha ilk günden itibaren apayrı bir yere koymuştu.

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Elif Çakır’ın yazısı