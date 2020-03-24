Elif Çakır: Türkiye KHK’lı doktorları dışlama lüksüne sahip olabilir mi?

Salgınla mücadele için dünyanın pek çok ülkesi emekli doktorlarını, hatta istifa eden doktorlarını hatta tıp sonuncu sınıfta okuyan öğrencilerini göreve çağırıyor.

Türkiye’nin bu salgın karşısında bir kez daha geç kalma lüksü yok maalesef. Salgının daha ciddi boyutlara ulaşma riskine karşı sağlık sistemimizi güçlendirmek için ciddi adımların atılması gerekmektedir.

Emekli doktorlarını, sağlık çalışanlarını, hatta KHK ile görevlerine son verilmiş doktorları ve sağlık çalışanlarını sürece dahil etmelidir. Türkiye, böylesi ölümcül bir virüsle mücadele ederken KHK’lı doktorları dışlama, sürece dahil etmeme lüksüne sahip olabilir mi? Kaldı ki çoğu hakkında zaten adli engel yok. Çoğu hakkında beraat ve takipsizlik kararı çıkmış.

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Elif Çakır’ın yazısı