Elif Çakır: Türkiye IMF’ye borç veren bir ülke değil

Biliyorsunuz, ‘coşan bir ekonomimiz’ olduğunu söyleyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de sürekli ısrarla “Artık IMF’e borç veren bir ülkeyiz” diyor…

“IMF’e borç veren bir ülkeyiz” demek ne demektir?

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IMF’e borç veriyoruz, katkı sağlıyoruz demektir değil mi?

Ve fakat, Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki “Borç verecektik, istediler, ama baktılar ki, ciddiyiz, gurur meselesi yaptılar vazgeçtiler.”

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Hangisi?

Doğrusu şu…

Türkiye AK Parti iktidarı döneminde 2013 yılında IMF’e olan borcunu kapattı.

IMF’in resmi sitesinde, Türkiye IMF’e kalıcı sermaye katkı payı sunan ülkeler arasında yer alıyor, ne de borç veren ülkeler arasında yer alıyor.

Yani Türkiye IMF’e borç veren bir ülke değil.

Fakat, 2013 yılında “Küresel bir krizle sıkıntıya düşülüp IMF’in kapısı çalınınca, IMF kaynak sıkıntısına düştü ve yeni bir borçlanma anlaşması yapma kararı aldı. Bu çerçevede G20 ülkeleri başta olmak üzere çeşitli ülkelere başvurdu. Türkiye de başvurulan ülkelerden birisiydi. Türkiye IMF’e 5 milyar USD tutarında borç verebileceğini belirtti.” (Mahfi Eğilmez, Türkiye, IMF’e Borç Verdi mi, 29 Kasım, 2017)

IMF, 2013 yılında görüştüğü ülkeler arasında yer alan Güney Kıbrıs’tan ve Meksika’dan borç almış ancak Türkiye ile sadece görüşmüş ve borç verip veremeyeceğini sormuş.

Elif Çakır’ın yazısı