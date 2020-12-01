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Yaramazlara biraz batar!

Elif Çakır: Tuhaf günlerden geçiyoruz

Yanisi aslında AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun’un sözlerinde şaşıracak bir şey yok.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın eve ekmek götüremediğini söyleyen vatandaşa “abartma, al keyif çayı iç” dediği… Beş milyon işsizliği “Bizim inşamızda iş beğenmeme hastalığı var, çalışma çağına gelenler hemen iş aradığı için işsizlik oranları yüksek çıkıyor” sözleriyle açıklarken…

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Ne söyleyecekti AK Partili Ahmet Sorgun, “Türkiye’de işsizlik sorunu var, bizim hükümetimiz ülkeyi kötü yönetiyor, ekonomik kriz var mı” diyecekti, değil mi!?

Gerçekten tuhaf günlerden geçiyoruz.

Elif Çakır’ın yazısı

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