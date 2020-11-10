Elif Çakır: Tabii ki amin diyoruz

Berat Albayrak’ın istifa etme şekli bile devlet kurumlarının nasıl yozlaştığının bariz bir göstergesidir. Evet, bir ülkenin ekonomisinin başına bir damadın getirilmesi oldukça vahimdir. Ama ülkemizdeki sorun damat sorunun çok daha ötesindedir.

Yargının bağımlı ve taraflı olduğu, kişilere göre kanunların yapıldığı, toplumun geniş kesimlerine yayılmış adalet sorunlarının yaşandığı, medyanın susturulduğu, gazetecilerin, iş adamlarının cezaevlerinde tutulduğu, belediyelere ve ülkemizin şirketlerine kayyumların atandığı, mülkiyet hakkının güvencede olmadığı, Meclis’te milletvekillerinin kendilerini ‘Züğürt Ağa’ gibi hissettikleri, Merkez Bankası’nın bağımsızlığını yitirdiği bir konjonktürde ne yapılırsa yapılsın ekonomi düzelmez.

Reklam

İstifa mektubunu nasıl bitirmişti Berat Albayrak: “Cenabı Allah sonumuzu hayreylesin.”

Tabii ki amin diyoruz..

Elif Çakır’ın yazısı