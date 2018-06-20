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Yaramazlara biraz batar!

Elif Çakır: Seçmen AK Parti dün ne demişti, bugün ne diyor diye bakıyor

AK Parti, Meclis’te yeni bir anayasa imkanına sahip iken, devleti tam anlamıyla kurumsallaştıracak bir anayasa yapmadı, bugün hala Türkiye’nin tam anlamıyla yeni bir anayasaya ihtiyacı bulunuyor.
AK Parti bugün “yargı bağımsızlığı” dediğinde, seçmen “16 yıldır neden yapmadın?” diyor.

16 yıllık iktidarın sonunda bugün, eğitimden sağlık sorunlarına, temel hak ve özgürlükler alanındaki sorunlardan adalet sorunlarına kadar AK Parti seçmene Türkiye’nin hangi sorun başlığını açsa, “tamam da neden yapmadın” diyor. AK Parti “seçimlerden sonra” dediğinde seçmen neden şimdiye kadar gerçekleştirmedin elinde fırsat vardı sorusunu yöneltiyor.

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Dahası bugün, bu seçimlerde AK Parti için asıl zor olan, seçmen AK Parti dün ne demişti, bugün ne diyor diye bakıyor, AK Partinin kendi tabanı dahi partileri dün nasıl bir fotoğraf veriyordu bugün nasıl bir fotoğraf verdiğine bakıyor.

Velhasıl, AK Parti eleştirdiği “Eski Türkiye’nin” yerine kuşatıcı, kucaklayıcı yeni bir paradigma koyamadı. Yeni bir anlayış inşa edemedi.

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Elif Çakır’ın yazısı 


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