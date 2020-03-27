Elif Çakır: Salgının bu derece hızlı yayılması neden önlenemiyor?

Virüsün ortaya çıktığı tarih, ülkelere yayılması göz önünde bulundurulduğunda salgının ülkemize girişini geciktirmek için doğru tedbirler alındığını gösteriyor. Ancak sonrasında gerekli tedbirlerin alındığı, doğru adımların atıldığı konusunda endişeli olduğumu söylemeliyim.

İlk vakanın görülmesinin üzerinden tam tamına 15 gün geçti.

On beşinci gününde vaka sayısı 2.433, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 59 oldu. (25 Mart)

24 Mart’ta yeni vaka sayısı 343, artan ölü sayısı 7 iken, 25 Mart’ta yeni vaka sayısı 561’e çıktı, 15 hasta ise hayata veda etti.

Artışı görüyorsunuz değil mi?

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Bütün bunlar virüs salgınında Türkiye’nin çok zor bir döneme girdiğini gösteriyor, sonrasında gerekli tedbirlerin alınması ve doğru uygulamaların yapılması konusunda endişeli olmama sebep olan tablo işte bu.

Salgının daha on beşinci günündeyiz, yani başındayız ve hayatını kaybedenlerin sayısı 59. Açıklanan vaka ve ölüm sayısı salgının hızla yayıldığını gösteriyor.

Alınan tedbirlerle virüsün ülkemize girişi geciktirildiği halde şimdi salgının bu derece hızlı yayılması neden önlenemiyor?

Elif Çakır’ın yazısı