Elif Çakır: Oyunu ‘Cumhur İttifakı’nın dışında başka parti için kullanan bütün vatandaşlar FETÖ’cü sayılsın

Madem ki akıl baştan gitti, madem ki iş çığırından çıktı, oldu olacak şöyle yapın o halde! 24 Haziran seçimlerinde, oy tercihini ‘Cumhur İttifakı’nın dışında başka parti için kullanan bütün vatandaşlar FETÖ’cü sayılsın.

Değil mi ki, Cumhur İttifakı’nın dışında kalan bütün ittifaklar zaten “gayri milli”, “cümbüş”, “şer”, “dış mihrak” bağlantılı.

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Değil mi ki, Cumhur İttifakı’na katılmayı kabul etmeyen bütün muhalif partiler “üst aklın” ajanları, dolayısıyla “vatana ihanet” etmiş oluyorlar.

Bunlara oy verenler de, oy verdikleriyle aynı suçu işlemiş olsunlar.

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Fesuphanallah….

Elif Çakır’ın yazısı