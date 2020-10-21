Elif Çakır: Önümüzdeki seçimlerde ‘fikri iktidar olmak’ için oy isteyecek olabilir mi?

Dikkat ediyor musunuz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan son dört yıldır eğitim ve kültür alanlarında başarı sağlamadıkları özeleştirisinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konudaki son özeleştirisini 19 Ekim 2020 günü İbn Haldun Üniversitesi’ndeki konuşmasında yaptı.

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Ancak Sayın Erdoğan’ın “Hükümet olmakla muktedir olmak arasındaki farkı iyi biliyorsunuz. Gerçek iktidarın fikri iktidar olduğunu iyi biliyoruz. Fikri iktidarımızı hala tesis edemediğimiz kanaatindeyim” sözleri dikkatimi çekti.

Ne dersiniz?

Sayın Erdoğan önümüzdeki seçimlerde tabanından ‘fikri iktidar olmak’ için oy isteyecek, seçim propagandasını da bu argüman üzerine oturtacak olabilir mi?

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Elif Çakır’ın yazısı