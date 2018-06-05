Elif Çakır: O çöp araçları Akşener, Karamollaoğlu dışında başka bir liderin önünde lakayt şekilde durabilir mi?

Çöp kamyonları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Başbakan Binali Yıldırım’ın ya da AK Partili bakanların önünde duracak. Onlar makam aracında bekleyecek, belediye araçlarındaki şoförler de gayet lakayt bir şekilde araçların kontağına dokunmadan, ‘görevimiz bu’ deyip duracaklar!

Sahiden soruyorum bu mümkün mü?

Reklam

Soru AK Partinin mitinglerinde tedbir amaçlı çöp aracı kullanıp kullanmadığınız değil… Soru o çöp araçları Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu dışında başka bir liderin önünde lakayt bir şekilde durabilir mi duramaz mı?

Bu saygısızlık, lakaytlık ‘milli iradeye’ karşı bir lakaytlık, nezaketsizlik, saygısızlık sayılır mı sayılmaz mı?

Reklam

Elif Çakır’ın yazısı