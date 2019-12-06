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Yaramazlara biraz batar!

Elif Çakır: Nasıl oluyor da AK Partili milletvekilleri halkın canını sermayenin çıkarına feda edebiliyor?

Bacalarından zehir saçan termik santrallere baca filtresi takmadan 2.5 yıl daha zehir saçmasına müsaade eden bu yasayı Meclis’e getiren CHP değildi, İYİ Parti değildi, AK Parti ve ortağı MHP idi.

AK Parti milletvekilleri de bu zehir saçan yasa teklifinin faydalarını anlattılar, hatta ciddi ciddi savundular, savunabildiler.

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Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı “İnsanımızın temiz havayı solumasına fırsat vermeyen kuruluşları çalıştırmayız. Siz para kazanacaksınız diye halkımızın zehirlenmesine fırsat vermeyiz. Bir tarafta halkım bir tarafta buradaki sermaye var. Halkım diyor ki ‘Biz burada hava kirliliğinden yaşamakta sıkıntı çekiyoruz’, iş bitmiştir” dedi ve yasayı veto etti.

Şimdi soruyorsunuz değil mi? Nasıl oluyor da bu durumda AK Partili milletvekilleri göz göre göre halkı zehirleyecek bir yasa tasarısını Meclis’e getirebiliyorlar? Halkın canını sermayenin çıkarlarına feda edebiliyorlar?  Soruyorsunuz değil mi? AK Parti Genel Başkanı partisinin milletvekillerinin böyle bir yasa tasarısı hazırlamalarına ve Meclis’e getirmelerine nasıl göz yumdu o zaman?

Elif Çakır’ın yazısı

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