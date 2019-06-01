Diken

Yaramazlara biraz batar!

Elif Çakır: Mevcut kanunlar uygulandığında yargı sorunu diye bir şey kalmaz

Bizim ülkemizde kanun sorunu yok. Yargının bağımsızlığını tarafsızlığını, mahkemelerde adaletin hakim olmasını sağlayacak yasalarımız, düzenlemelerimiz, mevzuatlarımız AB birliği ülkelerindeki kanunlardan çok da farklı değildir.

Sorun şu ki uygulanmıyor. Mevcut kanunlarımız uygulandığında ülkemizde yargı sorunu diye bir şey kalmaz. Yargımızın bağımsız ve tarafsız olacağını emreden kanunlarımız olmadığı için bu sorunları yaşıyoruz değiliz. Bilakis kanunlarımız yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu da adaletle hükmetmeleri gerektiğini de söylüyor.

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AYM Başkanı da Yargıtay Başkanı da HSK başkanı her fırsatta yargıçların adaletle hükmetmelerini tavsiye ediyor… Ama buna rağmen bir şey değişmiyor…

Elif Çakır’ın yazısı

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