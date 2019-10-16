Elif Çakır: Madalyonun öteki yüzüne bakalım

Madalyonun öteki yüzüne bakalım: Diyelim ki Batı kötü, AB ülkeleri Türkiye’yi Müslüman olduğu için sevmiyor…

Peki, Arap ülkeleri sınırında teröre karşı mücadele veren ülkemize neden destek vermiyor? Arap Birliği neden Türkiye’nin yanında değil?

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Hatta tarafsız bile değil!

Sert tepkiler vermek yerine bu çelişkili durumu düşünmemiz ve gerçekçi bir şekilde Arap Birliği neden Türkiye’nin yanında değil sorusunu sormamız ve sahici cevaplar vermemiz gerekiyor.

Çünkü vereceğimiz sahici cevaplar nerede hatalar yapılıyor, sorularının da yanıtları olacaktır.

Elif Çakır’ın yazısı