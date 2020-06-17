Elif Çakır: Liyakati, ehliyeti, uzmanlığı, tecrübeyi tuş eden atama modeli

Güreşçi birinin kamu bankasının yönetim kurulu üyeliğine getirilmesini ‘Hamza Sistemi’nden daha iyi anlatacak bir tanımlama olamazdı. Liyakati, ehliyeti, uzmanlığı, tecrübeyi tuş eden bu atama modeli başka nasıl anlatılabilirdi?

Madalyonun bir yüzünde 18 yıllık AK Parti iktidarının ‘istediği kararı veren, tek kişilik hükümet sisteminde’ kamu görevlerinde yaptığı atamalarda liyakat, uzmanlık, tecrübe gibi objektif kıstaslar yerine, şahsi yakınlık, siyasi tercih, kişisel ödüllendirme gibi sübjektif değerleri egemen kıldığı yazılı.

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İstediği makamı istediği yakınına, akrabasına, yeğenine, yakınına, partilisine verdiği görülüyor.

Elif Çakır’ın yazısı