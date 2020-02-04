Elif Çakır: Kızılay’ı kendi çıkarları için aparat haline getirmek kimsenin aklına gelmemişti

Tek Parti döneminden günümüze kadar iktidara gelen siyasi partiler, devlet kurumlarını, bürokrasinin bütün katmanlarını kendi çıkarları için kullansalar da, parti tabanları için kullanışlı hale getirseler de Kızılay’a dokunmak, Kızılay’ı kendi çıkarları için aparat haline getirmek hiçbirinin aklına gelmedi.

Uluslararası saygınlığa sahip olan bu kuruma dokunulmadı…

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150 yıllık geçmişe sahip olan Kızılay ilk kez utanç verici bir tartışmanın odağında…

O kadar utanç verici bir durum ki kırk yıl düşünsen akla gelmez. İktidara yakın bir şirket, Kızılay üzerinden yine iktidara yakın bir vakfa yardım yapıyor. Kızılay vakfının kasasına giren yardım, iktidara yakın vakfa aktarılıyor.

Kokmaz denilen tuz daha kaç kez kokacak?

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Elif Çakır’ın yazısı