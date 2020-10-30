Elif Çakır: Kimin aklına Erdoğan’ın bu derece halktan uzaklaşacağı gelirdi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da MHP’nin ‘askıda ekmek’ kampanyası soruldu. Sayın Erdoğan’ın cevabı efsane oldu:

“Ya böyle bir şey var mı Türkiye’de ya. Bırakın Allah’ınızı severseniz ya. Bugün evine ekmek götüremeyen bir şey var mı Türkiye’de ya. İnanıyor musunuz bunlara?”

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Sayın Erdoğan’a vatandaşlara sormak lazım denilebilir ama… Vatandaşlar ‘irticalen’ buna cevap verirler ama ya sonrası? Ben Mesut İnce’nin sonrasında kağıttan okuduğu “Cumhurbaşkanımız espri yapmış” sözleri diyeyim siz anlayın gerisini!

Hakkını teslim etmek gerekir ki İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Bundan küçük ortağınızın haberi var mı?” yanıtı muhteşemdi.

Ancak şu bir gerçek ki, kimin aklına bir gün Erdoğan’ın bu derece halktan uzaklaşacağı, gerçeklerle bağının bu derece kopacağı gelirdi! AK Parti iktidarında bir yanda açlık, yoksulluk bir yanda ise lüks ve şatafatın bu derece rahatsızlık boyutunda olacağı gelir miydi akla?!

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Elif Çakır’ın yazısı