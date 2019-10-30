Elif Çakır: KHK ile haksız yere mesleklerinden ihraç edilen kaç Zekeriya Altunoklar var?

Altunok “vatan haini” diye meslekten ihraç ediliyor… Hukuki delil var mı yok mu bakılmadan gözaltına alınıyor… Tam on altı ay cezaevinde tutuluyor… Sonra “pardon” deniliyor.

Devlet “pardon” diyor ancak KHK ile ihraç edildiği mesleğine dönemiyor. Mahkeme “beraat” kararı veriyor ancak iş bulamıyor. Tam anlamıyla sosyal bir çaresizliğin içine mahkum ediyor.

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Ve damgaladığı, şaibeli olarak bakmaya devam ettiği kişiyi askere alabiliyor, o da yetmiyor terörle mücadelenin olduğu bir bölgeye güvenerek gönderebiliyor!

Çelişki dediğim tam olarak işte bu…

Altunok’un yürekleri sızlatan bu hikayesi binlerce yürek sızlatan hikayeden sadece birisi.

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Peki, cezaevlerinde haksız yere yatan, KHK ile haksız yere mesleklerinden ihraç edilen kaç Zekeriya Altunoklar var?

Elif Çakır’ın yazısı