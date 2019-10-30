Diken

Yaramazlara biraz batar!

Elif Çakır: KHK ile haksız yere mesleklerinden ihraç edilen kaç Zekeriya Altunoklar var?

Altunok “vatan haini” diye meslekten ihraç ediliyor… Hukuki  delil var mı yok mu bakılmadan gözaltına alınıyor… Tam on altı ay cezaevinde tutuluyor… Sonra “pardon” deniliyor.

Devlet “pardon” diyor ancak KHK ile ihraç edildiği mesleğine dönemiyor. Mahkeme “beraat” kararı veriyor ancak iş bulamıyor. Tam anlamıyla sosyal bir çaresizliğin içine mahkum ediyor.

Reklam

Ve damgaladığı, şaibeli olarak bakmaya devam ettiği kişiyi askere alabiliyor, o da yetmiyor  terörle mücadelenin olduğu bir bölgeye güvenerek gönderebiliyor!

Çelişki dediğim tam olarak işte bu…

Altunok’un yürekleri sızlatan bu hikayesi binlerce yürek sızlatan hikayeden sadece birisi.

Reklam

Peki, cezaevlerinde haksız yere yatan, KHK ile haksız yere mesleklerinden ihraç edilen kaç Zekeriya Altunoklar var?

Elif Çakır’ın yazısı

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...