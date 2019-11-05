Elif Çakır: ‘KHK büyük bir faciadır’ diyen Sayın Arınç haklıdır

FETÖ’nün illegal görevlerinde yer almadığı, FETÖ’nün gizli iletişim ağı olan ByLock’u telefonuna indirmediği, yani suç unsuru olan hiçbir şeyi yapmadığı halde, okullarına gitti diye, dershanelerine gitti diye, devletin ‘meşru banka’ saydığı dönemde o bankadan kredi kullandı veya para yatırdı diye ‘iltisaklı ve irtibatlı’ sayılarak on binlerce insan mesleklerinden ihraç edildi. Gözaltına alındı. Tutuklandı.

Evet ‘KHK büyük bir faciadır’ diyen Sayın Arınç haklıdır. Sayın Arınç’ın ‘Çevremde o kadar çok bu felaketi yaşayan insan var ki’ sözünü bir düşünelim. Hepimizin çevresinde bu felaketle karşı karşıya kalmış olanlar yok mu, o kadar çok insan var ki, gözlerimizi kapadığımız.

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Elif Çakır’ın yazısı