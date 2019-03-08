Elif Çakır: Kalkınma için hukukun üstünlüğü şart

Siyasetçilerin “bize düşmanlık yapıyorlar” hamaseti yapmaları bir yere kadar anlaşılabilir. Ancak, hakim ve savcıların yönetiminden sorumlu bir kurumun başındaki isimlerin ‘adalet’, ‘hukuk’ konularında “bize haksızlık yapıyorlar” hamaseti yapmaları doğru değildir.

O yüzden yargıçların tarafsız olması ve bir siyasetçi gibi konuşmaması gerekir.

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Bir ülkenin kalkınması için siyasi ve ekonomik istikrarın yanında, hukukun üstünlüğünün ülkede hakim olması şarttır.

Bir ülkenin hukuk devleti olması, hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olması, ekmek su gibi önemlidir. Zira, en basitinden ülkemize yatırım yapacak olan yabancı sermaye sahipleri, uluslararası kurumlar tarafından referans kabul edilen Venedik Komisyonu, Hukukun Üstünlüğü Endeksi, AB İlerleme Raporları gibi uluslararası verilere bakarak, kararlarını verirler.

Elif Çakır’ın yazısı