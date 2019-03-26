Elif Çakır: İyi bir ekonomi için iyi işleyen hukuk sistemi şart

Ali Babacan, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde şöyle demişti: “İleri bir ekonomi olmak için hukukun üstünlüğü şart. Hukuk yoksa o ülke kaosa girebilir. Hukukun olmadığı bir ülkede kalkınma olmaz.” (13 Mart 2015)

Bir ülkenin güçlü olabilmesi için, ekonomik kalkınmayı sağlayabilmesi için kurumlarının kurallarla çalışıyor olması ve o ülkede hukuk devleti ilkesinin işliyor olması gerekiyor.

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Hükümetin ekonomiyi canlandırmak, şirketleri üretime yönlendirebilmek için teşvik paketleri açıklaması yetmiyor. Türkiye’nin yabancı sermaye için tek başına kaynaklar açısından cazip bir ülke olması da yetmiyor.

Elif Çakır’ın yazısı