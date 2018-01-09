Elif Çakır: İmtiyazlı sınıfları bitireceğini vaat eden AK Parti, imtiyazlı bir sınıfın oluşmasına öncülük etti

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AK Parti hükümeti, son Kanun Hükmünde Kararname ile öyle bir şeye imza attı ki, eski statükocu Türkiye’de dahi görülmeyen bir şey oldu.

696 sayılı KHK’nın 32. ve 43. maddesine göre, bundan sonra Yargıtay ve Danıştay üyeleri, sağlık hizmetleri açısından, halkın oylarıyla seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisine giden, milli iradeyi temsil eden milletvekilleriyle aynı haklara sahip olacaklar.

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Bir yanda, devlet kurumunun bürokratları, yani devlet memurları.

Diğer yanda ise halkın oylarıyla seçilmiş siyasetçiler!

Yani…

Biz 696 sayılı KHK’daki “15 Temmuz darbe gecesi sokağa çıkan vatandaşın korunmasına yönelik” 121. maddesinde yer alan belirsiz ifadelerin ilerleyen süreçlerde nelere sebebiyet vereceğine dikkat kesilip tartıştığımız için, bu önemli husus dikkatlerden kaçtı.

Türkiye’de imtiyazlı sınıfları bitireceğini vaat eden, imtiyazları kaldırmak için adımlar atan AK Parti, bugün imtiyazlı bir sınıfın oluşmasına öncülük etmiş oldu.

Hem de oldukça garipsenecek bir şekilde.

Elif Çakır’ın yazısı