Elif Çakır: İmamoğlu’nun 10 gün önce başladığı çağrılara kulak verilseymiş, felaketin önüne geçilebilirmiş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘korona virüs vakalarının yüzde 60’nın İstanbul’da’ olduğunu ‘teyit ettiği’ 1 Nisan tarihli basın toplantısında acı bir gerçeği ortaya koydu:

Korona virüs Türkiye’nin bütün illerine yayılmayabilirmiş. Salgının hiç bulaşmadığı illerimiz olabilirmiş.

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İstanbul’da vaka ve ölüm sayısı bu kadar ürkütücü olmayabilirmiş.

Evet, olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz bu süreçte partizanlık bir kenara bırakılarak, siyaset üstü davranılabilseymiş, virüs bütün illere bu kadar kısa sürede yayılmayabilirmiş.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun on gün önce yapmaya başladığı “Hiç değilse İstanbul’da sokağa çıkmayı kısıtlayın” çağrılarına kulak verilseymiş, felaketin önüne bir nebze olsun geçilebilirmiş.

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Elif Çakır’ın yazısı