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Yaramazlara biraz batar!

Elif Çakır: İktidarın Kanal İstanbul inadı devam ediyor

Muhalefet partileri de AK Parti’den ayrılıp yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu ve arkadaşları da yeni parti kuracak olan Ali Babacan da Kanal İstanbul yapıldığı taktirde ortaya çıkacak sorunları bilimsel verilerle ortaya koyuyor.

Bilim insanları itiraz ediyor, uyarılarda bulunuyor.

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Bütün bunlara rağmen iktidar “Kanal İstanbul hakkında ortaya konulan bilimsel verileri değerlendireceğiz. Bir yanlış varsa orada ısrar etmeyiz” falan demiyor. Yapacağız inadını sürdürüyor.

O kadar ki muhalefet partilerinin “İstanbul halkına soralım” çağrıları bile duymazdan geliniyor!

Elif Çakır’ın yazısı

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