Diken

Yaramazlara biraz batar!

Elif Çakır: İktidar partisinin seçmen tabanı da yargıya güven duymuyor

Maalesef kritik davalarda hakimler bir gecede değişiyor, ve bu vahim rutin toplumu artık neredeyse şaşırtmıyor bile.

Yerel mahkemeler AYM’ye kafa tutuyor, AİHM kararlarının uygulanmaması olağan hale geldi.

Reklam

Yargımız son yıllarda sürekli zikzaklar yapıyor, mahkemelerimizin aynı dosya, aynı kişiler hakkında verdikleri kararlar bir uçtan bir uca savruluyor… Mahkemelerimiz bir hayli konjonktürel davranıyor. Hatırlamakta fayda var mahkemelerimizin konjonktürel davranmasının en bariz örneklerinden birisi de Canan Kaftancıoğlu davasıdır. Beş yıl önce yargının ilgisini çekmeyen, suç unsuru görülmeyen tweetler beş yıl sonra ‘kamu düzenini tehdit’ ettiği anlaşıldı. Tam beş yıl sonra, kamu düzeni tehdidi görüldü.

Toplumun yüzde 68’i yargıya güven duymuyor, yargının siyasallaştığına inanıyor. Bu oran yüzde 68’lerde. Yani bu oran iktidar partisinin seçmen tabanı da yargıya güven duymadığını gösterir.

Elif Çakır’ın yazısı

Reklam

SON HABERLER

Çuvaldan dikilmiş judogiyle sporcu oldu, şimdi geleceğin judocularını yetiştiriyor

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin cinsiyet eşitliği için başlattığı dayanışma hareketi ‘HeForShe’ye Kasım 2018’de dahil olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde, geleceğin umudu altyapı sporcularının yanısıra Türk spor tarihine adını yazdıran özel kadınlar da vardı. Onlardan biri 1992 Barcelona Olimpiyat Oyunları’nda, judoda 48 kiloda üçüncü olarak Türkiye’ye olimpiyat madalyası getiren ilk kadın sporcu Hülya Şenyurt’tu.

Fenerbahçe’nin 8 Mart konuğu: Kaza geçirdim, ‘Yaşamaz’ dediler, pilot oldum

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin cinsiyet eşitliği için başlattığı dayanışma hareketi ‘HeForShe’ye Kasım 2018’de dahil olan Fenerbahçe Spor Kulübü, dün, ‘Nesiller Boyu Eşitlik: Sporda ve Sporla Kadınların ve Kız Çocuklarının Güçlenmesi’ başlıklı toplantıyla kutladı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü. Kaza sonucunda beli ve boynu kırılan, doktorların “Yaşamaz” dediği Avustralyalı eski kros kayakçısı Janine Shepherd, nasıl pilot olduğunu anlattı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...