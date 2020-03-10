Elif Çakır: İktidar partisinin seçmen tabanı da yargıya güven duymuyor

Maalesef kritik davalarda hakimler bir gecede değişiyor, ve bu vahim rutin toplumu artık neredeyse şaşırtmıyor bile.

Yerel mahkemeler AYM’ye kafa tutuyor, AİHM kararlarının uygulanmaması olağan hale geldi.

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Yargımız son yıllarda sürekli zikzaklar yapıyor, mahkemelerimizin aynı dosya, aynı kişiler hakkında verdikleri kararlar bir uçtan bir uca savruluyor… Mahkemelerimiz bir hayli konjonktürel davranıyor. Hatırlamakta fayda var mahkemelerimizin konjonktürel davranmasının en bariz örneklerinden birisi de Canan Kaftancıoğlu davasıdır. Beş yıl önce yargının ilgisini çekmeyen, suç unsuru görülmeyen tweetler beş yıl sonra ‘kamu düzenini tehdit’ ettiği anlaşıldı. Tam beş yıl sonra, kamu düzeni tehdidi görüldü.

Toplumun yüzde 68’i yargıya güven duymuyor, yargının siyasallaştığına inanıyor. Bu oran yüzde 68’lerde. Yani bu oran iktidar partisinin seçmen tabanı da yargıya güven duymadığını gösterir.

Elif Çakır’ın yazısı