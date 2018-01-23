Elif Çakır: HSK sırat köprüsünün üstünde bir sınavda

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19 Ocak Cuma günü, Anayasa Mahkemesi’nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında verdiği “hak ve hürriyet ihlali” kararları Resmî Gazetede yayınlandı.

Ancak, Anayasa Mahkemesi’nin kararının resmî gazetede yayınlanmış, ilgili mahkemelere gerekçeli kararlar ulaşmış olsa da yerel mahkemeler kararlarını gözden geçirme gereği duymadılar.

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Peki, yargıçların idari amiri konumunda olan, tam da bu tür hususlarda devreye girmesi gereken Hakimler ve Savcılar Kurulu bu süreçte anayasa ihlali yapan mahkemelerine bir şey demeyecek mi?

Şimdi işte, Hakimler ve Savcılar Kurulu bu tarihi süreçte, sırat köprüsünün üstünde bir sınavda. Ya HSK birinci dairesi, normal bir hukuk devletinde “inceleme, soruşturma, kovuşturma” gibi ne yapılması gerekiyorsa onları yaparak, bu sınavı geçecek ve Türkiye’nin hukuk devleti olduğunu, yargının, eski dönemdeki gibi olmadığını topluma gösterecek.

Elif Çakır’ın yazısı