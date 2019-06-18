Elif Çakır: ‘Hainlikle’ suçlanan, ‘CHP’nin adayı’ diyerek ismi yok sayılan İmamoğlu’nu dinleme fırsatı oldu

Bu programın (TV düellosu) kendi lehlerine bir artı sağlamayacağı ortada… Ancak bunun ötesinde bir kazanım oldu. Uzun yıllardan beridir tek bir kanaldan haber alan, muhalif birisini izlediği televizyon kanalında göremeyenler ilk defa bu programla birlikte muhalif partinin siyasetçisini ekranlarında gördüler, dinlediler… Düne kadar ‘teröristlikle, hainlikle’ suçlanan “CHP’nin adayı” diyerek ismi yok sayılan Ekrem İmamoğlu’nu dinleme ve ne dediğini duyma fırsatı oldu. Aynı şey Binali Yıldırım için de geçerli.

Sadece bu bile yeterli…

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Orman ve Su İşleri eski Bakanı AK Parti milletvekili Veysel Eroğlu da yayını izlediyse Ekrem İmamoğlu’nun ismini öğrenmiş olabilir mesela… Sonuçta rakip partiyi sandıkta yenmek istiyorsan önce iyi tanımak gerekiyor değil mi? Haksız mıyım?

Elif Çakır’ın yazısı