Elif Çakır: Hadi ekonomi uçmuyor, en azından ‘dış güçlerin müdahalesine’ izin vermeyen bir sistem olsaydı

Bugün Beştepe’de bulunanlar o günlerde şöyle yazmışlardı:

“Siyasi istikrarsızlıkların yaşandığı dönemlerde dış güçler ülkemizde istedikleri gibi at koşturabildiler. 16 Nisan Referandumu’ndan evet oyu çıkarsa, Türkiye’de siyasi istikrarın kurumsallaşması adına çok büyük bir eşik aşılmış olacak. Dış güçlerin ülkemize müdahalesi son bulacak…”

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Aynı kişiler bugün ‘dış güçlerin ülkemize müdahale etme planları yaptıklarını’ söylüyorlar!

Ama bu nasıl olabiliyor, değil mi?

Sistemin ülkemize kazandıracağını vaad ettiği hususlardan hangisi gerçekleşti?

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi modelinin vaatlerinden bir tanesi olsun tutmaz mı?

Hadi ekonomi uçmuyor, işsizlik sorunu çözülmedi, hukukun üstünlüğünü sorunları daha da kötüleşti… Meclis güçlenmedi, bu sistemde kendilerini ‘Züğürt Ağa gibi’ hissettiklerini ifade edenler bizatihi iktidarın kendi siyasetçileri.

Daha birinci yılında sistemin arıza sinyalleri çalmaya başladı…

İyi tamam da en azından ‘dış güçlerin müdahalesine’ izin vermeyen bir sistem olsaydı.

Elif Çakır’ın yazısı