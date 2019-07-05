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Yaramazlara biraz batar!

Elif Çakır: ‘FETÖ sopası’ iktidara selam çakmak için kullanılmamalı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 2016’da ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla başlattığı ve rafa kaldırdığı dosyanın tozunu toprağını silerek işleme koydu sonra da Ali Babacan hakkında ‘FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği’ gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Akşener FETÖ’cü olsaydı İYİ Parti TBMM’ye “FETÖ’nün siyasi ayağı, siyasi ayağı diyorsunuz. Hadi araştırılsın” diye önerge verebilir miydi? Verdiği önergeyi MHP’li vekiller reddeder miydi?

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Ali Babacan’ın yeni bir parti kuracağı kesinleşmemiş olsaydı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Ali Babacan hakkında ‘FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulabilir miydi?

Altı yıldır dava açılmayan Kaftancıoğlu’na altı yıl sonra dava açılması tuhaf değil mi?

FETÖ gibi devletin bekasını tehdit eden bir dava kişisel hesaplar ve iktidara selam çakmak için kullanılmamalıdır. Bu tür yaklaşımlar sadece yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına halel getirmez. FETÖ ile mücadelenin toplum vicdanındaki meşruiyetini zedeler ve iktidarı haklı davasında haksız duruma getirir.

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Elif Çakır’ın yazısı

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