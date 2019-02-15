Elif Çakır: Eski Türkiye’yi boğazım düğümlenerek değil, özgüvenle gururla anlatmak isterdim

Mücahittik, adil insanlardık, dünyanın neresinde olursa olsun zulme, adaletsizliğe, eşitsizliğe karşıydık. Özgüvenliydik. Ahlaklıydık.

İslami kesimin bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, radyolarıyla, televizyonlarıyla, gazeteleriyle, aydınlarımızla gurur duyduğumuz dönemlerdi. Okuduğumuz kitaplardan, heyecanlarımızdan tek tek bahsetmeme gerek yok. Zira Nihal Bengisu, geçtiğimiz günlerde hepimizin duygusuna tercüman olan bir yazı kaleme aldı.

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Şimdi her şey güzel. Başörtüsü sorunu yok, İmam Hatipler için katsayı sorunu yok. 17 yıldır inanan insanlardan oluşan kadrolar iktidarda.

Fakat, “onca kalabalığa rağmen, bu nasıl bir yalnızlık” duygusundan kurtulamamak…

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Aslında demek istediğim, yutkunduğum şey şu… 47 yaşında birisi olarak bugün Eski Türkiye’yi anlatırken, bugünle mukayese ederken, yutkunarak değil, boğazımda bir şeyler düğümlenerek değil, özgüvenle gururla anlatmak isterdim.

Dışarıda Eski Türkiye’yi anımsatan “patates, domates, biber, patlıcan” kuyrukları olsaydı tek sorunumuz. Atlatılır. Bunlar atlatılmayacak şeyler değil.

Elif Çakır’ın yazısı