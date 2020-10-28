Elif Çakır: Erdoğan’ın 10 yıl önceki konuşmasından yola çıkarak, AK Partililere soruyorum

Sayın Erdoğan’ın on yıl önce yaptığı bu konuşmadan yola çıkarak, müsaadenizle bütün AK Partililere sormak isterim.

AK Partili siyasetçiler olarak sizler bugün böyle bir konuşmayı yapabilir misiniz?

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Biz hiç değişmedik diyebilir misiniz?

Biz hiç kimseye tepeden bakmıyoruz, diyebilir misiniz?

Biz hiç kimseye haksızlık yapmıyoruz, diyebilir misiniz?

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2002’de tıpkı sizlere vaat ettiğimiz gibi ‘3 Y’ ile mücadele ettik, yoksulluğu, yolsuzluğu, yasakları bitirdik, sözümüzü tuttuk diyebilir misiniz?

Güç zehirlenmesi yaşamadık, halktan kopmadık, gurura, kibre kapılmadık, diyebilir misiniz?

Diyelim ki siyasetçisiniz, dilin kemiği yok, bugün de çıktınız böyle laflar ettiniz… İnandırıcı olabilir misiniz? Kendi tabanınızda bile böyle bir konuşma ne kadar karşılık bulur?

Elif Çakır’ın yazısı