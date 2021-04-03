Diken

Yaramazlara biraz batar!

Elif Çakır: Erdoğan neden suskun?

Ülkemizin saygın anayasa hukukçularından Prof. Dr. Ergun Özbudun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın neden suskun olduğunu soruyor ve AYM kapatılsın demenin ne anlama geldiğini şöyle açıklıyor:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yargıyı teslim alışını izliyoruz. Bahçeli konuşuyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan suskun. O neden konuşmuyor, neden Bahçeli’ye söz söylemiyor. Onu neden durdurmuyor? Türkiye’de demokratik hukuk düzenin teminatı anayasal kurumlardır. AYM kapatılsın demek, yargı bağımsızlığına doğrudan müdahalenin açıklanmasıdır. Bireylerin, kurumların temel hak ve özgürlüklerinin korunacağı, güvence altında olacağı bir hukuk düzeninden çıkışın ilanıdır. Büyük trajedi içindeyiz.”

Reklam

Sayın Erdoğan neden suskun? Bu suskunluğun sebebi Sayın Bahçeli’nin “artık ertelenemez bir hedef olmalıdır” sözlerinde mi saklı?!

Türkiye nereye gidiyor?

Yine de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sormak isterim: Sayın Erdoğan her fırsatta yabancı yatırımcıları ülkemize davet ediyorsunuz. Oldukça cazip teklifler de sunuyorsunuz yabancı sermayeye…

Reklam

İktidar ortağınızın AYM derhal kapatılsın çağrılarını duyan, AYM’nin kapatılmasının “artık ertelenemez bir hedef” olduğu sözlerini duyan yabancı yatırımcılar ülkemize gelirler mi?

Elif Çakır’ın yazısı

SON HABERLER

İzmirli şarkıcı 100 yaşında: Bir kez daha Adieu Dario!

Bugün, İzmir’de avukat yazıhanelerinde getir götür işleri yaparken kendi kendine Fransızca ve gitar çalmayı öğrenen, günün birinde “Ver elini Paris” diye şansını denemek için dünyaya giden, fakat Türk pasaportunu asla değiştirmeyen, Dario Moreno’nun 100’üncü yaşı.

Kurumlar Vergisi’ne zam geliyor

AKP, Covid-19 pandemisinden etkilenen esnaf için Meclis başkanlığına sunduğu yeni kanun teklifinden, Kurumlar Vergisi’ne zam çıktı.