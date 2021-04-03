Elif Çakır: Erdoğan neden suskun?

Ülkemizin saygın anayasa hukukçularından Prof. Dr. Ergun Özbudun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın neden suskun olduğunu soruyor ve AYM kapatılsın demenin ne anlama geldiğini şöyle açıklıyor:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yargıyı teslim alışını izliyoruz. Bahçeli konuşuyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan suskun. O neden konuşmuyor, neden Bahçeli’ye söz söylemiyor. Onu neden durdurmuyor? Türkiye’de demokratik hukuk düzenin teminatı anayasal kurumlardır. AYM kapatılsın demek, yargı bağımsızlığına doğrudan müdahalenin açıklanmasıdır. Bireylerin, kurumların temel hak ve özgürlüklerinin korunacağı, güvence altında olacağı bir hukuk düzeninden çıkışın ilanıdır. Büyük trajedi içindeyiz.”

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Sayın Erdoğan neden suskun? Bu suskunluğun sebebi Sayın Bahçeli’nin “artık ertelenemez bir hedef olmalıdır” sözlerinde mi saklı?!

Türkiye nereye gidiyor?

Yine de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sormak isterim: Sayın Erdoğan her fırsatta yabancı yatırımcıları ülkemize davet ediyorsunuz. Oldukça cazip teklifler de sunuyorsunuz yabancı sermayeye…

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İktidar ortağınızın AYM derhal kapatılsın çağrılarını duyan, AYM’nin kapatılmasının “artık ertelenemez bir hedef” olduğu sözlerini duyan yabancı yatırımcılar ülkemize gelirler mi?

Elif Çakır’ın yazısı